«Что-то с головой». Самедов оценил призыв бывшего игрока «Локомотива» Алиева к ВСУ

Полузащитник сборной Самедов усомнился в здравом уме Алиева после призывов к ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Александр Алиев был перспективным футболистом и долгое время играл в России, но сейчас у него что-то произошло с головой. Об этом в комментарии 360.ru заявил полузащитник сборной России Александр Самедов.

Он признался, что не видел заявления бывшего игрока «Локомотива» с призывом к ВСУ убивать мирных жителей Курской области, но считает, что Алиев потерял рассудок.

«Тут нечего комментировать. У человека что-то с головой», — заявил Самедов.

Бывший игрок «Локомотива» Александр Алиев опубликовал в своей странице социальной сети видео, в котором призвал украинских боевиков расправляться с мирными жителями Курской области, которых он назвал «нечистью».

Российские следователи завели уголовное дело в отношении бывшего футболиста за публичные призывы к террористической деятельности. Также Алиева объявили в розыск.

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dpa

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