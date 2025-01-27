Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана

Черчесов: юридически контракт со сборной Казахстана еще не расторгнут

Российский футбольный тренер Станислав Черчесов заявил, что его контракт со сборной Казахстана пока что не расторгнут. Слова специалиста привело издание Sportnews.kz .

Таким образом он опроверг заявление Федерации футбола Казахстана, что стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. Черчесов уточнил, что с такой инициативой выступила именно национальная федерация.

«Расторжением контракта занимаются мои юристы. Контракт пока не расторгнут юридически, а значит — я официально тренер сборной Казахстана», — сказал он.

Черчесов принял руководство над сборной Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей, потерпела пять поражений и однажды сыграла вничью, разница забитых и пропущенных мячей — 0:15.

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отмечал, что Черчесову не удалось найти общего языка с казахскими футболистами.