Черчесов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу

Вместе с ним в отставку уходит и штаб, в том числе работающие с Черчесовым много лет тренер вратарей Гинтарас Стауче и тренеры по физподготовке Владимир Паников и Паулино Гранеро.

Специалист возглавил сборную в июне прошлого года. За это время она провела шесть официальных матчей в Лиге наций УЕФА, пять из которых проиграла. Кто будет новым тренером, пока не известно.

По мнению бывшего игрока ЦСКА Валерия Масалитина, в Казахстане Черчесову не удалось найти общего языка с футболистами и они не смогли привыкнуть к его требованиям.

В сентябре в Казахстане уволили другого бывшего игрока сборной России, ставшего тренером — Александр Кержаков покинул пост главного тренера алма-атинского «Кайрата».