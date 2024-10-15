Бывший игрок ЦСКА Масалитин: Черчесов не смог до конца найти взаимопонимание с футболистами сборной Казахстана

Сборная Казахстана не может победить в новом розыгрыше Лиги наций, поскольку испытывает трудности с переходом к требованиям Станислава Черчесова. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин.

Он считает, что наставник не смог до конца найти взаимопонимание с футболистами. Черчесов начал перестраивать то, что было, однако пока результата нет.

Масалитин заметил, что у Черчесова всегда было свое видение футбола.

Ранее СМИ писали, что сборная Казахстана проиграла третий матч подряд в Лиге наций. Черчесов стал главным тренером сборной в июне 2024 года.