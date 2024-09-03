Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата»

Россиянин Александр Кержаков ушел с поста главного тренера казахстанского «Кайрата». Об этом сообщили на сайте клуба.

«Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — передали в пресс-службе.

Клуб также покинули его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

Кержаков возглавил «Кайрат» в мае 2024 года, под его руководством команда провела 12 матчей, в половине из которых одержала победу. Футбольный клуб поблагодарил тренера за проделанную работу и пожелал успехов в карьере.

Ранее Кержаков работал в академии «Зенита» и юношеских сборных России. Кроме того, он возглавлял сербский «Спартак», под его руководствам игроки одержали пять побед и потерпели девять поражений. До этого он несколько месяцев работал с кипрской «Кармиотиссой» и тренировал «Пари Нижний Новгород».