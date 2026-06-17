Чайка украла банан у теннисиста во время матча в Дублине

Чайка украла банан у ирландского теннисиста Конора Ганнона во время матча первого круга турнира серии «Челленджер» в Дублине. Об этом сообщило издание Tennis Temple .

Пока игроки сражались на корте, птица подлетела к вещам Гэннона, схватила банан со скамейки и попыталась скрыться с добычей. Однако почти сразу за ней погналась другая чайка, тоже заинтересовавшаяся перекусом.

Над кортом началась воздушная погоня. Первая птица в итоге выронила банан, а зрители получили один из самых комичных моментов турнира.

Несмотря на внезапное птичье шоу, Гэннон сумел победить Томича со счетом 6:7, 6:4, 7:6 и вышел во второй раунд.

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