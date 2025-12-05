Отстранение сборной России по баскетболу продлили до 2026 года

Международная федерация баскетбола приняла решение продлить отстранение российских и белорусских сборных до 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе FIBA.

Текущий статус России и Белоруссии сохранится до заседания исполнительного комитета, которое состоится в феврале 2026 года после сессии Международного олимпийского комитета в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В FIBA добавили, что организация будет готова принять меры для обеспечения участия игроков обеих федераций в Олимпийских играх 2028 года, когда позволит ситуация. Также в федерации отметили, что квалификационный отбор участников крупных турниров 2026 и 2027 годов уже начался.

С марта 2022 года FIBA неоднократно отстраняла российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.