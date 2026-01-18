Боец UFC Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым

Чемпион UFC в среднем Хамзат Чимаев в Instagram* сделал первое заявление после слухов о его гибели в аварии в Грозном. Он опубликовал фотографию с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым.

«Пока есть вера, с нами ничего плохого не случится», — подписал снимок Чимаев.

Боец разместил фотографию на фоне появившихся в Сети слухов, что якобы попал в серьезную аварию с Кадыровым-младшим. Официально эту информацию не подтверждали.

Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети опубликовал кадры с сыном с совещания с руководителями силовых ведомств в республике.

Глава бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев назвал полной ложью слухи о гибели Чимаева. Он обратил внимание, что чемпиона UFC сейчас нет в России.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.