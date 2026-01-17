Кадыров показал кадры совещания с участием сына на фоне слухов о ДТП

Сын главы Чечни Адам Кадыров провел совещание с руководителями силовых ведомств республики. Кадры в телеграм-канале опубликовал Рамзан Кадыров.

На встрече участники обсудили подготовку к предстоящим выборам в регионе.

«Помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров в рамках моего поручения провел совещание с командирами силовых ведомств республики», — написал Кадыров-старший.

Секретарь Совбеза региона также обсудил работу чеченских подразделений в зоне СВО, вопросы профилактики и борьбы с экстремизмом. Кадыров-старший отметил, что его сын призвал усилить взаимодействие между силовыми службами.

«Уделили внимание условиям несения службы, вопросам снабжения провизией и необходимыми техническими средствами наших бойцов», — добавил глава Чечни.

Кадыров разместил видео на фоне слухов о том, что его сын попал в серьезное ДТП. Официально эти данные не подтверждали.

Ранее стало известно, что глава Чечни поручил своему сыну контролировать налоги республики.