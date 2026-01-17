БК «Ахмат» опроверг гибель чемпиона UFC Хамзата Чимаева

Глава чеченского бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев назвал слухи о смерти чемпиона UFC Хамзата Чимаева полной ложью. Об этом он рассказал ТАСС .

Ранее в Сети появилась информация, что Чимаев погиб во время ДТП в Грозном. Однако Бичуев дал понять, что она не имеет под собой оснований.

«Не знаю, кто эту утку запустил, но это полная ложь. Его даже в России нет, не то что в Грозном. С ним все нормально, в обычном режиме тренируется, чтобы быть готовым к любому вызову», — сказал Бичуев.

Хамзат Чимаев является обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), признан в Чечне спортсменом года в ходе национальной премии «Ондалла-2025».

В прошлом году Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Он одержал победу над Дрикусом дю Плесси из ЮАР.