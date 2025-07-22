Бюджет «Зенита» достиг 20 миллиардов рублей и стал самым крупным в России

Бюджет футбольного клуба «Зенит» на ближайший сезон составит до 20 миллиардов рублей с учетом НДС. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника.

Бюджет «сине-бело-голубых» стал самым большим в профессиональном спорте в России.

«Финансовый план, включая затраты на инфраструктуру „Газпром Арены“, спортивной базы и академии, на этот сезон примерно такой», — отметили в пресс-службе команды.

Там добавили, что многое зависит от показателей рекламы, релевантных спонсорских поступлений и результатов трансферной детальности. Генеральный спонсор может вложить до пяти миллиардов рублей. Однако наибольшую долю доходов клуба составляют коммерческие контракты.

«Зенит» планирует нарастить доходы от матчей до двух миллиардов рублей. В команде заявили, что финансовые итоги за прошлый сезон еще подводятся.

Ранее «Зенит» объявил о трансфере защитника Дмитрия Васильева в команду «Сочи» на условиях аренды до завершения сезона.