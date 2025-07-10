«Зенит» заключил соглашение с «Сочи» о трансфере защитника Васильева

Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» объявила о трансфере защитника Дмитрия Васильева в сочинскую команду на условиях аренды до завершения игрового текущего сезона. Это решение стало результатом договоренностей между двумя клубами, сообщил сайт Neva.Today .

Васильев начал свою карьеру в академии «Зенита», дебютировав в основной команде в 2021 году. Прошлый сезон футболист провел в аренде в клубе «Оренбург».

Таким образом, молодой защитник продолжит развиваться в составе другого клуба, получив возможность проявить себя на новом уровне соревнований.