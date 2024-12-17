Баскетбольный клуб «Химки» выразил соболезнования родным и близким Яниса Тиммы

«Скорбим вместе с вами», — написали химчане.

Баскетболист выступал за команду с 2019 по 2021 год.

Накануне Тимма поздравил с днем рождения певицу Анну Седокову, с которой на днях развелся. Ночью тело 32-летнего спортсмена нашли в подъезде хостела, где он жил в последнее время. Рядом лежал телефон, на заставке которого была просьба позвонить бывшей супруге. Предположительно, причиной гибели баскетболиста стала асфиксия.

В октябре Седокова подала на развод после четырех лет брака. Она рассказывала поклонникам, что в ее отношениях с Тиммой появились проблемы, но она продолжает работать, несмотря на непростое моральное состояние.