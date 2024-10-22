Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова прокомментировала развод с баскетболистом Янисом Тиммой, слухи о котором появились накануне. В социальных сетях звезда призналась, что находится в упадке, но продолжит работать над созданием новой музыки.

«Я так устала от всего этого. Я не такая сильная, как всем кажется. Но я выдержу. У меня дети. У меня есть я. Я все решу. Хватит постоянно от меня чего-то хотеть. Хватит все скидывать на меня. Хватит делать больно бесконечно», — написала звезда.

Седокова рассказала, что 25-го числа у нее запланирован большой концерт, к которому она продолжит готовиться и порадует фанатов.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Церемония состоялась в узком семейном кругу на элитной вилле в Подмосковье. Позднее Седокова призналась, что не хотела сообщать никому о новом браке, который стал для артистки третьим.

У нее есть трое детей от разных партнеров. В 2004 году Седокова родила дочь от футболиста Валентина Белькевича. В 2011 году, будучи в отношениях с бизнесменом Максимом Чернявским, — еще одну. С предпринимателем Артемом Комаровым у Седоковой родился сын в 2017 году, однако они не оформляли отношения официально.