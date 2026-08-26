Баскетболисток в США забросали зелеными фаллоимитаторами

Спортсменок Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) дважды забросали зелеными фаллоимитаторами. Сторонники трансгендеров* сорвали матчи в Чикаго и Лос-Анджелесе. Об этом сообщила Би-би-си .

Выездной матч команды «Атланта Дрим» против «Лос-Анджелес Спаркс» 20 августа приостановили из-за того, что болельщик бросил на поле зеленый фаллоимитатор. Аналогичный случай произошел на следующий день, когда «Чикаго Скай» принимала «Голден Стейт Валкирис». На этот раз с трибун прилетели несколько секс-игрушек.

«То, что бросают мужчины, также показывает вашу слабость, крайнюю слабость. И это многое говорит о вашем отношении к женщинам», — заявила защитница чикагского клуба Наташа Клауд.

В прошлом сезоне с июля по август по этой же причине были сорваны шесть матчей WNBA в Атланте, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Тогда выходки болельщиков связали с продвижением криптовалюты Green Dildo Coin. На этот раз ответственность взяла группа активистов, недовольных политикой лиги по недопуску трансгендерных* спортсменов.

Ранее людям, сменившим пол*, запретили выступать в женской квалификации на Олимпиаде. Международный олимпийский комитет сделал исключение лишь для одной категории спортсменов.

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