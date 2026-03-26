Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

МОК отстранил трансегендеров от женских соревнований на Олимпиадах
Международный олимпийский комитет запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Об этом организация сообщила в пресс-релизе.
Исключения затронут только спортсменок с редкими расстройствами полового развития, которые не дают им преимуществ в соревнованиях.
Обратной силы решение не имеет — а значит, уже утвержденные результаты не будут пересматриваться.
В прошлом году подобный запрет подписал президент США Дональд Трамп. Теперь трансгендеры* не имеют права участвовать в школьных и студенческих соревнованиях в женском зачете.
Позднее Министерство образования страны потребовало аннулировать уже выданные награды таким спортсменам.
* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация