Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

МОК отстранил трансегендеров от женских соревнований на Олимпиадах

Международный олимпийский комитет запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Об этом организация сообщила в пресс-релизе .

Исключения затронут только спортсменок с редкими расстройствами полового развития, которые не дают им преимуществ в соревнованиях.

Обратной силы решение не имеет — а значит, уже утвержденные результаты не будут пересматриваться.

В прошлом году подобный запрет подписал президент США Дональд Трамп. Теперь трансгендеры* не имеют права участвовать в школьных и студенческих соревнованиях в женском зачете.

Позднее Министерство образования страны потребовало аннулировать уже выданные награды таким спортсменам.

