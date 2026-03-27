Запрет участия трансгендеров* в женских соревнованиях соответствует здравому смыслу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с этим, отвечая на вопрос ТАСС .

Журналисты просили его прокомментировать изменение политики Международного олимпийского комитета. Песков подтвердил, что в Кремле решение запретить выступление трансгендеров* в женском спорте восприняли как победу здравого смысла.

«Считаем», — ответил он.

МОК утвердил новую политику защиты женского пола в олимпийском спорте и руководящие принципы для международных федераций и спортивных руководящих органов. Трансгендеров*, родившихся мужчинами, не допустят до соревнований в индивидуальных и командных видах спорта.

Их пол определят путем однократного скрининга гена SRY и сделают исключение лишь для участниц соревнований с редкими расстройствами полового развития, если они не обеспечат им преимуществ перед соперницами.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.