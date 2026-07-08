Арбитр Летексье удалил аккаунт в соцсети из-за хейта египетских болельщиков

Французский арбитр Франсуа Летексье удалил аккаунт в Instagram* из-за хейта египетских болельщиков. Об этом сообщил журналист Микки Джуниор в Х .

Летексье судил после матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Египта. Он назначил пенальти в ворота египтян и отменил гол, забитый арегнтинцам во втором тайме.

Аргентина победила со счетом 3:2. Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан и футболист Зико раскритиковали арбитра. В его аккаунте болельщики начали оставлять оскорбительные комментарии. Тогда Летексье покинул соцсеть.

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