Андреева обыграла Соболеву и победила в финале WTA в Индиан-Уэллсе

Финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе обеспечил российской теннисистке Мирре Андреевой титул шестой ракетки мира. Она обыграла белоруску Арину Соболенко.

Матч длился два часа четыре минуты. В первом сете Андреева проиграла, во втором и третьем одержала победу. Общий счет составил 2:6, 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

Андреева завоевала свой второй титул в категории WTA 1000 подряд после февральской победы в Дубае. После обновления рейтинга WTA 17 марта она поднимется на шестую строчку.

В 2023 году в Индиан-Уэллсе Соболева сыграла с тем же результатом — уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. Она уступила Андреевой во второй раз, но четырежды обошла ее.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская в последний момент снялась с Australian Open. Из-за проблем со здоровьем она не смогла завершить предыдущими матч.