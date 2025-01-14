Российская теннисистка Анна Калинская снялась с турнира Australian Open

Анна Калинская в последний момент снялась с Australian Open, не сыграв ни одного матча. На встрече с Кимберли Биррелл российскую теннисистку заменит немка Ева Лис, сообщили организаторы турнира .

По предварительной информации, Калинская приняла такое решение из-за проблем со здоровьем. На прошлой неделе спортсменка уже не смогла завершить матч против Белинды Бенчич в Аделаиде.

После Уимблдона-2024 Калинская долго не выходила на корт из-за травмы запястья. Еще тогда теннисистка говорила, что восстановление происходит дольше, чем она ожидала.

Во второй круг Australian Open вышли россиянки Дарья Касаткина и Эрика Андреева. Екатерина Александрова завершила выступление на турнире, уступив представительнице Великобритании Эмме Радукану.

Ранее бывший теннисист Ольховский назвал впечатляющим прогресс Калинской. Он уверен, что Анна еще добьется больших успехов на корте.