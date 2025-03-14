Россиянка Мирра Андреева обыграла Элину Свитолину на WTA в США

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе, обыграв украинскую соперницу Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Сейчас Андреева, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, продолжает успешное выступление после завоевания серебра на Олимпиаде-2024 в паре с Дианой Шнайдер.

Следующим соперником 17-летней россиянки станет польская теннисистка Ига Швентек. Андреева, которая уже имеет два титула турнира, ранее поднялась на четвертое место в чемпионской гонке WTA.