Россиянка Мирра Андреева обыграла Элину Свитолину на WTA в США

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе, обыграв украинскую соперницу Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Сейчас Андреева, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, продолжает успешное выступление после завоевания серебра на Олимпиаде-2024 в паре с Дианой Шнайдер.
Следующим соперником 17-летней россиянки станет польская теннисистка Ига Швентек. Андреева, которая уже имеет два титула турнира, ранее поднялась на четвертое место в чемпионской гонке WTA.
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