Андреева не успела встретиться с Брэдом Питтом после финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что после победы на «Ролан Гаррос» не смогла встретиться с американским актером Брэдом Питтом, а также призналась, что до сих пор поддерживает связь со своим детским тренером Кириллом Крюковым. Об этом спортсменка сообщила в интервью ИС «Вести» .

Андреева отметила, что после финала ей не удалось пообщаться с Питтом, который присутствовал на трибунах и аплодировал ей после матча.

«Я в целом люблю, когда за меня люди болеют. И с Брэдом Питтом, к сожалению, не встретилась. У меня не было времени, все было занято. И потом, мне кажется, он уже уехал с корта. Но, может, в следующий раз постараюсь его выловить, чтобы быстренько сфотографироваться», — рассказала теннисистка.

Кроме того, спортсменка объяснила, почему отдельно поблагодарила на русском языке детского тренера Кирилла Крюкова во время чемпионской речи. По словам девушки, именно он сыграл важную роль в ее становлении и до сих пор остается на связи.

«Я в конце, конечно, поблагодарила Кирилла Александровича, потому что он тоже очень много для этого сделал. Мы до сих пор с ним в контакте, поэтому я знала, что в любом случае — выиграю-проиграю — все равно скажу: „Большое спасибо“», — сказала она.

В субботу, 6 июня, в Париже Андреева выиграла финал «Ролан Гаррос» в одиночном женском разряде у представительницы Польши Майи Хвалиньской. Первая ракетка России победила в двух сетах со счетом 6:3, 6:2, а матч продолжался один час 21 минуту.