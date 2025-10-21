Агент Ван Нистелроя сообщил, что тренеру не интересна работа в «Спартаке»

Представитель голландского тренера Руда Ван Нистелроя Себастьян Александр Пот категорически исключил вероятность назначения своего клиента на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщил Metaratings.ru.
Отвечая на соответствующий вопрос, агент указал на полное отсутствие такой вероятности.
«Будет ли интересна Ван Нистелрою работа в „Спартаке“? Нет, без шансов», — заявил он.
Напомним, Руд Ван Нистелрой возглавлял английский футбольный клуб «Лестер Сити» с ноября 2024 года по июнь 2025 года. До этого момента он успешно руководил ПСВ и «Манчестер Юнайтед».
