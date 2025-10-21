Агент Ван Нистелроя сообщил, что тренеру не интересна работа в «Спартаке»

Представитель голландского тренера Руда Ван Нистелроя Себастьян Александр Пот категорически исключил вероятность назначения своего клиента на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщил Metaratings.ru .

Отвечая на соответствующий вопрос, агент указал на полное отсутствие такой вероятности.

«Будет ли интересна Ван Нистелрою работа в „Спартаке“? Нет, без шансов», — заявил он.

Напомним, Руд Ван Нистелрой возглавлял английский футбольный клуб «Лестер Сити» с ноября 2024 года по июнь 2025 года. До этого момента он успешно руководил ПСВ и «Манчестер Юнайтед».