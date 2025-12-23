Кандидатуру бывшего тренера «Генка» Финка предложили «Спартаку»

Московскому футбольному клубу «Спартак» поступило предложение рассмотреть кандидатуру экс-игрока «Баварии» и бывшего главного тренера «Базеля», Гамбурга» и «Генка» Торстена Финка. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Известно, что немецкий наставник рассматривает исключительно выгодные предложения из России, отдавая предпочтение другим возможностям.

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сейчас изучает главную кандидатуру, а также имеет резервные варианты на случай осложнений в переговорах. До сих пор ни одна из рассматриваемых персон публично не называлась в качестве возможных преемников Деяна Станковича.