Алжир пожаловался в ФИФА из-за поведения Месси

Проигравший Аргентине в матче группового этапа чемпионата мира по футболу Алжир обвинил судейство в предвзятом отношении. Алжирская футбольная федерация пожаловалась в Международную федерацию футбола (ФИФА) на арбитра, сообщил TSA .

Матч прошел 17 июня на стадионе «Эрроухед» в американском городе Канзас-Сити, Алжир уступил Аргентине со счетом 3:0. Некоторые эпизоды игры вызвали скандал в соцсетях. Арбитра обвинили в игнорировании двух грубых нарушений со стороны аргентинцев.

На 32-й минуте капитан сборной Аргентины Лионель Месси ногой сдавил икру защитника Алжира Аиссы Манди. На 74-й минуте полузащитник Алексис Макаллистер ударил локтем атакующего полузащитника Ибрахима Мазу. Оба случая остались безнаказанными.

Алжирская футбольная федерация обратилась в ФИФА с жалобой на польского арбитра Шимона Марчиняка. По мнению организации, его несправедливые решения изменили ход игры.

Ранее Месси рассказал, почему пустил слезу на матче ЧМ-2026 с Алжиром. Он поблагодарил коллег за поддержку.