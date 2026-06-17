Месси рассказал, почему не сдержал слез на чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не смог сдержать слез после первого гола на чемпионате мира 2026 года из-за нескольких трудных дней перед матчем. Об этом он рассказал на сайте сборной.

В матче первого тура группового этапа аргентинцы разгромили Алжир со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и не смог сдержать эмоций, заплакав прямо на поле.

«Это никак не связано со спортом. У меня было несколько трудных дней, поэтому я не смог сдержать эмоций. Благодарен товарищам по команде, тренерскому штабу — они всегда были рядом и придавали мне сил. Первые матчи чемпионата мира всегда сложные, видно, что тут никто ничего просто так не отдает», — цитирует футболиста пресс-служба сборной.

Победа в этой встрече стала для Месси 17-й в истории чемпионатов мира.

Также Месси стал первым футболистом, сыгравшим в шести матчах чемпионата мира по футболу.