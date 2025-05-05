Александр Емельяненко заново научился ходить после операции на позвоночнике

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко постепенно стал ходить после операции на позвоночнике. Об этом рассказал представитель спортсмена в беседе с ТАСС .

«Александр по чуть-чуть начал ходить. Все неплохо», — отметил он.

Представитель объяснил журналистам, что боец сейчас проходит реабилитацию в Ингушетии.

В марте у Емельяненко отнялись ноги из-за проблем с позвоночником. Ему сделали операцию. Врачи заявили, что на реабилитацию должно уйти около 10 месяцев.

В декабре прошлого года 43-летний спортсмен впервые устроился на официальную работу — занял должность советника по связям в реабилитационном центре «Иман». Учреждение находится в Ингушетии. До этого Емельяненко лечился там от алкогольной зависимости.

Боец провел 40 боев, 29 из которых выиграл, а 10 проиграл. Одна схватка закончилась ничьей.