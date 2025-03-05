У Александра Емельяненко отнялись ноги. Об этом сообщил Telegram-канал Baza , опубликовав видео с рассказом самого бойца смешанных единоборств.

«У меня разошлись межпозвоночные диски, и оттуда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг», — рассказал спортсмен.

После операции на реабилитацию бойца уйдет около 10 месяцев. Из-за этого поединок с Артемом Тарасовым, который должен был состояться 29 марта в Белоруссии, пришлось отменить.

Сам Емельяненко в ответ на звонок 360.ru отказался что-то комментировать.

В декабре 43-летний спортсмен устроился на первую в жизни официальную работу. Он стал советником по связям в реабилитационном центре «Иман» в Ингушетии, где раньше лечился от алкогольной зависимости.