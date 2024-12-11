Боец ММА Емельяненко впервые в жизни устроился на работу
Александр Емельяненко начал работать в реабилитационном центре
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко устроился на первую в своей жизни официальную работу, сообщила Lenta.ru. Спортсмену 43 года.
Издание сослалось на пост, который сам Емельяненко разместил на своей странице в социальной сети. Боец рассказал, что займет должность советника по связям в реабилитационном центре «Иман».
Это учреждение расположено в Ингушетии. Ранее Емельяненко лечился в «Имане» от алкогольной зависимости.
Боец провел 40 боев, из них 29 выиграл, в 10-ти потерпел поражение. Одну схватку он свел вничью. В середине декабря Емельяненко дебютирует в лиге NFL, бой пройдет в Ингушетии.
Ранее Александр Емельяненко устроил дебош в одном из аэропортов Екатеринбурга.