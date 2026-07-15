«Многие не знают»: Акинфеев рассказал, как его команда разгромила юного Холанда

Пока болельщики спорят, кто круче — Холанд или Мбаппе, Игорь Акинфеев достал из рукава козырный факт. Оказывается, у российского кипера есть личная победа над звездой «Сити», когда тот даже не думал о «Золотом мяче».

В интервью 360.ru Акинфеев обмолвился о давнем эпизоде: на сборах в Испании, когда Холанд еще только набирал форму, его команда встретилась с коллективом российского голкипера.

«Многие вообще не знают, что, когда Холанду было 16 или 17 лет. Мы были на сборах в Испании. Он еще играл за норвежскую команду. Первая наша игра была против них. По-моему, 4:1 мы выиграли, что-то такое», — заметил вратарь, заодно добавив, что также пересекался на поле с молодым Мбаппе и Месси.

Однако тот разгром юного викинга, кажется, запомнился ему лучше всего, оставляя российскому болельщику повод для гордости за свою легенду.

Мечта Норвегии о полуфинале разбилась о стену английской защиты в матче 12 июля, а Холанд так и не смог переломить игру. Дубль Беллингема принес сборной Англии, матч завершился со счетом 2:1.

Акинфеев поделился мнением о самых сильных сборных на ЧМ-2026 и признался, какая команда его разочаровала. Подробности читайте в эксклюзивном материале.