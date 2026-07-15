Дисциплина и труд решают все: Игорь Акинфеев — о новом поколении, дутых звездах и фарте

Пока весь мир спорит, кто сменит Месси и Роналду на троне мирового футбола, Игорь Акинфеев уже восемь лет растит этих звезд на своем детском турнире в Подмосковье. В эксклюзивном проекте «Интервью 360» легендарный вратарь рассказал о феномене Мбаппе, духе сборной Испании, главных разочарованиях ЧМ-2026 и о том, почему он до сих пор не уходит из футбола. Спойлер: секрет не в контрактах, а в любви с пяти лет.

Игорь, здравствуйте! Чемпионат мира — 2026 уже называют переломным событием между эпохами. Месси, Роналду играют свои последние турниры, а на смену им приходят Холланд, Ямаль, Мбаппе. Но, может быть, главные звезды нового поколения вырастут на вашем турнире? Давайте начнем с Кубка Игоря Акинфеева. Он идет уже восемь лет. Это была идея губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для вас что самое ценное в этом турнире?

Во-первых, самое ценное — что мы пришли к этому. Когда мы были у Андрея Юрьевича — это был далекий 2018 год, после чемпионата мира, — мы обсуждали рождение моей академии и пришли к тому, что нужно сделать масштабную историю. У Саши Овечкина есть турнир по хоккею, и мы решили, что турнир Игоря Акинфеева тоже должен существовать. Ударили по рукам, и вот уже восемь лет это проходит. Я считаю, он один из самых масштабных и сильных. Для меня ценно, что мы просчитываем все до мелочей. Даже родители из ЦСКА были в шоке, что на трибунах им выдавали сэндвичи и водичку. Хочется, чтобы масштаб оставался, а качество росло.

Фото: 360.ru

Я знаю, что все эти годы вас максимально поддерживает Министерство спорта Московской области. Можно ли сказать, что для вас здесь самое важное — возможность заниматься только футбольной частью и отбросить остальное?

Да, огромное спасибо за поддержку, потому что своими силами можно это собрать, но так долго на плаву держаться ты не сможешь. Спасибо всем — от Андрея Юрьевича до Дмитрия Александровича Абаренова (министра физической культуры и спорта Московской области. — Прим. ред.) — огромнейший респект! А что касается спортивной части... Я в футболе с пяти лет, и тут я могу заниматься тем, что умею лучше всего. Организацией занимаются специальные люди, а я лишь подсказываю. Вот, например, открою маленькую тайну: мы хотим сделать в этом году уже по-взрослому жеребьевку турнира — с шариками.

Вы развиваетесь. Вот сейчас ввели отбор по всей России — Кимберли-турнир. Почему решили ввести эту конкурентную борьбу?

Потому что каждый год хочется видеть самые сильные академии страны: Краснодар, ЦСКА, "Спартак," "Динамо". Но и дети, которые могут выиграть масштабный турнир, тоже должны участвовать. Мы не можем пригласить тысячу команд, хотя хотелось бы. Но хотя бы три-четыре команды, ставшие сильнейшими, приезжают к нам. Ребята могут вообще не попасть на такие соревнования. Это важная часть спортивной жизни. Когда я окунаюсь в свое детство, у меня такого не было. Были чемпионаты Москвы, а на чемпионат России надо было еще попасть. А здесь все реально, на ладони — выйди и докажи.

Фото: 360.ru

Голкиперы, пацаны, всегда ждут Кибербаттл. В чем его суть?

Играть в воротах — это хорошо, но мы решили сделать формат "2 на 2". Голкиперам тоже хочется забивать голы, делать красивые сейвы, бить по "девяточкам". Детям это очень полюбилось. Это такой выплеск энергии. Ты понимаешь, что не только отбиваешь, но и можешь забить, порезвиться. Для детей это самое оно.

Получается, что вратарь тут становится главным героем. Вы помните свою дуэль с испанцами на ЧМ-2018? О чем думает вратарь в исторический момент серии пенальти?

Эмоции остаются уже после серии. Бывают радостные, бывают грустные. А во время дуэлей ты в таком взволнованном состоянии, что хочется отбить каждый удар. Но есть моменты, когда ты думаешь: «Все, гол». Со мной так и было в матче с Испанией. Мы просматривали пенальти, я знал, куда бьют. Первым бил Иньеста, я знал, что он бьет влево, но мозг сработал иначе — я прыгнул вправо. Не могу это объяснить. А вот спасение от Аспаса — это вообще стечение обстоятельств. Я не ожидал, что он так ударит, и не хотел так ставить ногу. Просто все срослось. И радость после этого — колоссальная, даже сейчас приятно.

Фото: 360.ru

В рамках Кубка выходит сборная друзей Акинфеева. Уже есть фамилии, кто будет играть?

Нет, давайте чуть-чуть подождем. Есть набросок, матч будет классный по именам. Надо собрать составы. Есть занятость людей, кто-то в Санкт-Петербурге живет, лето. Если соберем — будет очень круто.

Вы явно выпускник кафедры интриги! Стало еще интереснее. Давайте теперь о ЧМ-2026. Мбаппе, Холанд, Месси... Для вас как для вратаря кто их них самый опасный?

В принципе, я со всеми встречался. Холанду было 16-17 лет, мы играли с норвежцами в Испании. С Мбаппе пересекался, когда он играл в Монако. С Месси играл в товарищеском матче в "Лужниках". Но скажу честно: на этом чемпионате мира меня поразил Мбаппе. Я по-другому начал на него смотреть. Такое мастерство, чуйка... Если ты отдаешься футболу и ты прирожденный бомбардир, тебя прет, как в молодые годы Роналдо. Месси — это за скобки, но Мбаппе производит очень хорошее впечатление.

Фото: 360.ru

А ваши коллеги-вратари выделяют вратаря сборной Кабо-Верде, Меньяна, Куртуа. У вас другой список?

Да. Про Возинью (вратарь сборной Кабо-Верде. — Прим. ред.) скорее пиар, хотя в 40 лет сыграть — это большой молодец. Мне нравился вратарь Парагвая, нравился вратарь Марокко. Смотря на марокканца, как он тянул, отбивал пенальти, вселял уверенность в партнеров. Куртуа мы не берем — он 15 лет держит марку. А Меньян... в сборной Франции работы не так много, но как голкипер «Милана» он в топе.

На какие матчи вы бы посоветовали обратить внимание молодым футболистам?

По содержательности и искрометности — Англия — Хорватия (4:2. — Прим. ред.). Но мне, как человеку, прошедшему советскую школу, хочется, чтобы наша молодежь тянулась к сборной Испании. Из поколения в поколение у них одно и то же: техника, тактика, культура паса. Смотришь и понимаешь, что должно случиться чудо, чтобы они проиграли. Это закладывается с детства.

Фото: 360.ru

Что вам ближе: игра Норвегии на звезду или техническая распасовка Англии?

Англия играет более правильно. Там немецкий тренер, который внес структуру. Англичане раньше играли в борьбу, а сейчас больше низом. Тухель добавил стандарты: Кейн везде оказывается в нужном месте, природный талант. Норвегия — скандинавы, атлетичные викинги. А по душе — Англия.

Была команда, которая разочаровала или стала сюрпризом?

Я ни за кого не болею, люблю просто красивый футбол. Мини-разочарование — сборная Турции на групповом этапе. Нанесли 60 ударов за три игры и не вышли из группы, а это дорогого стоит. Их жалко. А так футбол справедлив, закономерно, что в плей-офф вышли сильнейшие.

А вообще, чемпионат показал дутые фигуры, на которых слишком много пиара?

Я думаю, что "водопойные паузы" — это дутая история. Это зарабатывание огромных денег, но футбол любят за динамику. А то, что касается шоу по-американски, убивает спортивную часть. Болельщик пришел орать, переживать в динамике, а не смотреть повторы. А по поводу футболистов — это субъективно. Пресса может раздуть и сдуть любого. Я не читаю спортивную прессу, потому что там чувствуется, кто за кого болеет. Для меня это мелочь, я не обращаю внимания.

Фото: 360.ru

Короткая игра на выбор: Мбаппе или Холланд? Мбаппе, конечно. Мбаппе или Месси? А двух нельзя? Пока Мбаппе молод и играет — Мбаппе. Мбаппе или Роналду? Мбаппе. Думаю, если иметь такого нападающего, можно два-три пропустить, но четыре-пять ты точно забьешь.

И последнее: Ваше пожелания молодым ребятам, которые мечтают о большом футболе.