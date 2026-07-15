Акинфеев назвал сборную Испании ориентиром для молодых российских футболистов
Акинфеев: сборная Испании — золотой стандарт для нашей молодежи
Легендарный вратарь Игорь Акинфеев в эксклюзивном интервью 360.ru обозначил главный вектор развития для юных российских футболистов, назвав сборную Испании золотым стандартом для подражания.
Голкипер признался, что, несмотря на яркую игру многих сборных на чемпионате мира, именно испанская модель вызывает у него наибольшее уважение. По словам Акинфеева, техника, тактика, культура паса и перемещения игроков сборной Испании — это то, что закладывается с детских лет и должно стать эталоном.
«Мне все-таки хочется, чтобы наша молодежь плюс-минус подтянулась хотя бы на один уровень к сборной Испании. Это будет очень тяжело, но я очень хочу этого», — заявил вратарь, подчеркнув, что смотрит на игру испанцев и понимает: чтобы их обыграть, должно случиться чудо.
В Арлингтоне 14 июля состоялся полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором испанская сборная обыграла французов со счетом 2:0.
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