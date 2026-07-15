Акинфеев назвал сборную Испании ориентиром для молодых российских футболистов

Голкипер признался, что, несмотря на яркую игру многих сборных на чемпионате мира, именно испанская модель вызывает у него наибольшее уважение. По словам Акинфеева, техника, тактика, культура паса и перемещения игроков сборной Испании — это то, что закладывается с детских лет и должно стать эталоном.

«Мне все-таки хочется, чтобы наша молодежь плюс-минус подтянулась хотя бы на один уровень к сборной Испании. Это будет очень тяжело, но я очень хочу этого», — заявил вратарь, подчеркнув, что смотрит на игру испанцев и понимает: чтобы их обыграть, должно случиться чудо.

В Арлингтоне 14 июля состоялся полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором испанская сборная обыграла французов со счетом 2:0.

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