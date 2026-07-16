Месси и Роналду — в прошлом: Акинфеев назвал Мбаппе главным форвардом планеты

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, комментируя перед матчем, по итогам которого сборная Франции вылетела с чемпионата мира, проиграв Испании, назвал нападающего Килиана Мбаппе главным открытием турнира, поставив его выше Лионеля Месси и Криштиану Роналду в вопросе выбора «идеального форварда» на текущий момент.

«Пока Мбаппе играет и он молод — Мбаппе. Если иметь такого нападающего, можно пропускать два-три гола, но четыре-пять ты точно забьешь», — заявил Акинфеев в беседе с 360.ru.

Отвечая на вопрос о лучшей тактической модели, он отдал предпочтение сборной Англии, отметив влияние тренера Томаса Тухеля и игру низом, но при этом выразил надежду, что российская молодежь будет равняться на школу сборной Испании. «Техника, тактика, культура паса — это закладывается с детских лет», — резюмировал он.

Чемпионат мира — 2026 в США, Канаде и Мексике стал для Мбаппе турниром, где его спортивные достижения вновь оказались в центре внимания, но не менее громко звучали и скандалы вокруг его имени.

Главный совет от Акинфеева будущим звездам: не расслабляться и помнить. Подробности читайте в материале.