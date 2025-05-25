Запрет Роспотребнадзора не остановил туристов от купания на пляжах Анапы

Приехавшие в Анапу туристы проигнорировали все запреты и полезли в море

Отдыхающие в Анапе туристы проникли на закрытые из-за разлива мазута пляжи и залезли в море. Предупреждения спасателей курортники проигнорировали. Видео с отдыхающей в воде нарушительницей опубликовал Telegram-канал «Анапа — море впечатлений» .

Пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края не получили разрешений от Роспотребнадзора на работу из-за продолжающихся выбросов мазута из Черного моря.

Глава надзорного ведомства Анна Попова подчеркнула, что уровень загрязнения акватории превышает предельно допустимые нормы и проводить там оздоровительные кампании нельзя. Она отметила, что никаких претензий нет к пляжам Крыма, Севастополя и Новороссийска.

На прошедшем в четверг, 22 мая, заседании правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Анапа привлечет туристов гастрономическими и спортивными мероприятиями. Он добавил, что местным предпринимателей ввели отсрочки по налогам и страховым сборам из-за сложной ситуации с курортным сезоном.