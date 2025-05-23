Роспотребнадзор оценил состояние пляжей черноморского побережья

Проверка специалистами Роспотребнадзора пляжей побережья Черного моря не выявила отклонений в показателях морской воды, песка и воздуха в Новороссийске, Крыму и Севастополе. С таким заявлением выступила руководитель ведомства Анна Попова.

Она подчеркнула, что в Краснодарском крае все показатели соответствуют нормам на участке побережья от Новороссийска до границы России в сторону Сочи.

«Здесь никаких отклонений и нарушений нет по всем объектам окружающей среды и показателям. На территории Республики Крым и Севастополя также отклонений мы не видим. Все соответствует норме», — привел заявление Поповой ТАСС.

Во второй половине апреля глава Роспотребнадзора заявила, что руководство Анапы и Темрюкского района Краснодарского края не получило разрешения на открытие пляжей из-за продолжающихся выбросов мазута из Черного моря. Она подчеркнула, что уровень загрязнения побережья не соответствует нормам и проводить там оздоровительные кампании нельзя.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в минувший четверг, 22 мая, заявил, что без туристов Анапа не останется. Он пояснил, что в городе устроят большое количество гастрономических и спортивных мероприятий, чтобы привлечь гостей из других регионов.

Чернышенко добавил, что оказавшихся в сложных условиях местных предпринимателей поддержали отсрочками по налогам и страховым взносам.