Стало известно, чем кроме закрытых пляжей завлечет туристов Анапа

Вице-премьер Чернышенко: турсезон в Анапе состоится даже при закрытых пляжах

Несмотря на закрытие пляжей из-за разлива топлива, Анапа готова принять туристов. Гостей завлекут гастрономическими и спортивными мероприятиями, сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Трансляцию организовала пресс-служба Кремля.

«По ситуации в Анапе. Несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится. Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района», — сказал он.

Местные предприниматели получат отсрочку по налоговым и страховым взносам с возможностью продления на 2026 год, заявил Чернышенко. Кроме того, в прибрежных городах пройдут гастрономические и спортивные мероприятия, туристам предложат экскурсии на винодельни.

Роспотребнадзор признал пляжи Анапы непригодными для отдыха из-за новых выбросов мазута. Эколог Георгий Каваносян назвал безопасными пляжи Туапсинского района, Абхазии, Сочи и западного побережья Крыма.