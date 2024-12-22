Задержанный на двое суток рейс в Египет вылетел из Шереметьева

Росавиация сообщила о вылете в Египет задержанного рейса перевозчика AlMasria

Задержанный в аэропорту Шереметьево рейс перевозчика AlMasria вылетел в Египет. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Задержанный рейс LMU 614 египетского перевозчика AlMasria вылетел из Шереметьева в Шарм-эш-Шейх в 08:39 по московскому времени», — написал он.

По информации Росавиации, на борту самолета 194 пассажира.

Рейс в Египет должен был вылететь в 05:50 утра пятницы, 20 декабря. После многочасового ожидания часть туристов купила билеты на ближайшие рейсы и улетела.

Самолет египетской авиакомпании вылетел в Шарм-эш-Шейх полупустым, после чего возмущенные пассажиры устроили забастовку, сообщила одна из застрявших в аэропорту.

Авиакомпания AlMasria Universal Airlines организовала проживание в отеле для пассажиров задержанного рейса. Представитель партнера авиакомпании затруднился ответить, что мешает разместить пассажиров в капсульном отеле в Шереметьеве.