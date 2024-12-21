Застрявшие на сутки в Шереметьеве пассажиры рейса в Египет устроили бунт
Ожидающие больше суток самолета в Египет туристы устроили бунт в Шереметьеве
Более суток провели в аэропорту Шереметьево пассажиры рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines, планировавшие вылететь в Шарм-эш-Шейх. В ночи, узнав, что полупустой борт перевозчика улетел в Египет, уставшие люди устроили бунт. Полиция задержала одного человека, рассказала 360.ru одна из пассажирок.
Она пояснила, что изначально самолет в Египет должен был вылететь в 05:50 утра пятницы, 20 декабря. Но прошедшим контроль пассажирам объявили, что из-за технической неисправности рейс отложили сначала до 16:00. После время вылета откладывали снова и снова.
При этом туристические компании, отвечавшие за поездку, пассажиров игнорировали.
«Pegas Touristik не отвечает по горячей линии для туристов. На мои письма по рейсу ответа нет. Понятно, что ситуация сложная, но люди сидят больше суток в аэропорту, и тут хотя бы иметь понимание, чего вообще ждать и будет ли вылет», — пояснила собеседница 360.ru.
Она добавила, что часть туристов купила билеты на ближайшие рейсы и улетела.
«Ночью полупустой самолет данной авиакомпании вылетел в Шарм-эш-Шейх. Люди, видя это, были в шоке и устроили забастовку. Одного забрали в наручниках», — добавила пассажирка.
В распоряжении 360.ru оказались кадры с моментом задержания.
Женщина подчеркнула, что дежурные менеджеры не дали никакой информации, только предоставляли талон на питание и капсулу для сна на пару часов.
Для разбирательства в ситуации в Шереметьеве прибыл московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко. Об этом сообщила пресс-служба столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что на рейс в Шарм-эш-Шейх зарегистрировались 218 пассажиров. По последним данным, вылет самолета запланирован на 18:50 минут.
В начале декабря технический сбой привел к четырехчасовой задержке вылета самолета авиакомпании «Азимут» из Сочи в Тель-Авив. Пассажиров доставили до места на резервном борту.