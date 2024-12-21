Застрявшие на сутки в Шереметьеве пассажиры рейса в Египет устроили бунт

Более суток провели в аэропорту Шереметьево пассажиры рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines, планировавшие вылететь в Шарм-эш-Шейх. В ночи, узнав, что полупустой борт перевозчика улетел в Египет, уставшие люди устроили бунт. Полиция задержала одного человека, рассказала 360.ru одна из пассажирок.

Она пояснила, что изначально самолет в Египет должен был вылететь в 05:50 утра пятницы, 20 декабря. Но прошедшим контроль пассажирам объявили, что из-за технической неисправности рейс отложили сначала до 16:00. После время вылета откладывали снова и снова.

При этом туристические компании, отвечавшие за поездку, пассажиров игнорировали.

«Pegas Touristik не отвечает по горячей линии для туристов. На мои письма по рейсу ответа нет. Понятно, что ситуация сложная, но люди сидят больше суток в аэропорту, и тут хотя бы иметь понимание, чего вообще ждать и будет ли вылет», — пояснила собеседница 360.ru.

Она добавила, что часть туристов купила билеты на ближайшие рейсы и улетела.