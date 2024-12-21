Более суток 200 туристов просидели в Шереметьеве, ожидая вылета в Египет

Около 200 пассажиров рейса Москва — Шарм-эш-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines застряли в аэропорту Шереметьево. Более суток они не могут вылететь, сообщил Telegram-канал Mash.

При этом все пассажиры уже прошли регистрацию и сдали багаж. Авиаперевозчик и туроператор «КоралТревел» игнорируют все вопросы.

«Вина туроператора. Возможно, вина перевозчика. Но тем не менее [люди] скандируют, что более суток не могут улететь и не пускают других туристов на свой вылет», — рассказал о ситуации в аэропорту правозащитник Роман Ардыкуца.

Ранее на севере Норвегии самолет авиакомпании Norwegian Air Shuttle выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Молде. Пилоты смогли его остановить в нескольких метрах от обрыва в море. Обошлось без пострадавших, пассажиры покинули салон, спустившись по надувным трапам.