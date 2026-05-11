Власти Антальи проверят сообщения о новых сборах на курортах

Власти Антальи подтвердили, что проверяют данные о возможных новых сборах на курортах региона. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На турецких курортах в ресторанах появились новые правила, как сообщил портал Tourprom. Теперь туристы должны платить за совместное использование блюд и даже за мытье посуды.

«В настоящее время проверяется информация о наличии новых сборов в курортных отелях. Запросим сектор и доведем информацию до общественности», — сказал представитель муниципалитета региона.

Ранее отельер Мехмет Уста Бильгинер рассказал, что туристы из России чаще всего приобретают в Анталье косметику, сладости и одежду. По его словам, эти категории пользуются большим спросом, так как предлагают неплохое качество по разумной цене.

Как сообщила генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова, майская бюджетная поездка на двоих в Турцию обходится в 100 тысяч рублей.