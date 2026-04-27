Турэксперт Кодякова сообщила, что майская поездка на двоих в Турцию обойдется в 100 тысяч рублей

Генеральный директор «Центра Туризма и Отдыха» Люсинэ Кодякова в интервью NEWS.ru сообщила, что средняя стоимость бюджетной поездки в Турцию на двоих на майские праздники составит от 100 тысяч рублей.

Эксперт подчеркнула, что при сравнении с Сочи турецкое направление оказывается выгоднее из-за включенного в пакет перелета. Так, тур на двоих в четырехзвездочный отель с системой «все включено» на 10 ночей в Турции стоит от 117 тысяч рублей, а в Сочи — от 137 тысяч рублей. Однако в турецкий пакет уже входит перелет, тогда как в случае с Сочи авиабилеты часто добавляют сверху.

Также ключевым преимуществом Турции в мае становится теплая погода. На побережье Антальи воздух прогревается до +28 градусов, а вода — до +22...+24 градусов. В Сочи в это время еще холодновато для купания.