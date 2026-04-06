Отельер составил топ покупок российских туристов в Анталье

Отельер Мехмет Уста Бильгинер: россияне в Анталье чаще всего покупают косметику

Туристы из России чаще всего приобретают в Анталье косметику, сладости и одежду. Об этом РИА «Новости» сообщил владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

«Российские туристы традиционно проявляют высокий интерес к турецкой продукции, особенно к косметике на натуральной основе, местным сладостям и текстилю. Эти категории остаются наиболее востребованными, поскольку сочетают качество и доступную цену», — отметил отельер.

Спрос на эти товары сохраняется уже много лет кряду и практически не зависит от сезонов. Туристы покупают косметику, текстиль и сладости не только для личного использования, но и как подарки для близких.

К тому же турецкие товары остаются конкурентоспособными по цене, несмотря на колебания валют. По словам Бильгинера, торговля и туризм усиливают друг друга.

Турция и Египет традиционно пользуются популярностью у россиян на майские праздники. Эти направления лидируют по числу бронирований благодаря своей доступности и развитой маршрутной сети.