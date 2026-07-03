Власти Антальи после скандала с такси обратились к туристам из России

Случай обмана со стороны таксиста в Турции стал достоянием общественности. Представитель муниципалитета Антальи в разговоре с РИА «Новости» призвал туристов сообщать о мошенничестве.

«Мы призываем всех туристов, включая гостей из России, не оставлять без внимания случаи мошенничества или недобросовестного поведения отдельных водителей такси», — сказал он.

Власти заверили, что каждое обращение туристов проверят. Если нарушение подтвердится, правоохранители примут меры, предусмотренные законом.

Поводом для заявления муниципалитета стала завирусившаяся в соцсетях история о конфликте иностранца с турецким таксистом. Он обвинил перевозчика в завышении стоимости поездки.

Ранее россияне пожаловались на мошенничество при оформлении медицинских обследований в Турции. Мошенники использовали фотографии настоящих клиник.