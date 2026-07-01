Россиян начали обманывать c медицинскими турами в Турцию

Мошенники выманивают у россиян деньги не несуществующие чекапы в Турции. Они используют данные настоящих клиник, но после получения задатка исчезают. Об этом турецкий врач, владелец сети клиник в Анкаре Ирем Баглыкая сообщила РИА «Новости» .

«Мы все чаще сталкиваемся с тем, что россиянам предлагают пройти чекап в Турции по очень выгодной цене. После перевода предоплаты организаторы перестают выходить на связь, либо выясняется, что никакой записи в клинику не существует», — рассказала она.

Для достоверности аферисты используют фотографии и логотипы реальных клиник. Они подделывают документы, выманивая деньги россиян.

Баглыкая посоветовала записываться на обследования в Турции напрямую либо через лицензированные агентства медицинского туризма. Для подтверждения записи перед оплатой нужно самостоятельно связаться с клиникой.

Ранее турецкий врач Мерве Дузчимен рассказала о большом спросе на поездки россиян за пересадкой волос. Стоимость операции в Турции гораздо ниже, чем в США и Европе.