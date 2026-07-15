Визовые центры Италии введут обязательную биометрию для жителей российских регионов

АТОР: с 20 июля региональные заявители будут сдавать биометрию для визы в Италию

С 20 июля визовый оператор Almaviva изменит порядок приема документов на итальянские визы в регионах России. Самостоятельным заявителям придется сдавать биометрические данные при каждом обращении, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

С помощью нововведения планируют затруднить процесс подачи документов через региональные центры людьми, которые фактически проживают в другом месте. Ранее аналогичное требование ввели при оформлении испанских и греческих виз.

На сайте Almaviva официального сообщения об изменениях не публиковали. Из-за высокого спроса региональные центры рассматривают заявки дольше регламентированных 60 дней. Оператор рекомендовал обращаться за визой как минимум за три месяца до предполагаемой поездки.

Документы Almaviva принимает в восьми городах: Москве, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Ранее московский визовый центр Франции перестал принимать документы на шенгенскую визу, поданные по нотариальной доверенности. С середины июля россиянам потребуется личное обращение.