Изменились правила подачи документов на шенген в визовый центр Франции в Москве

Визовый центр Франции в Москве отказался принимать документы на шенген по нотариальной доверенности. С середины июля россияне будут вынуждены подавать их лично. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Новые правила вступят в силу 15 июля. Россиянам придется подавать документы на шенгенскую визу лично, даже если сбором пакета бумаг и записью занимались по доверенности турагентства или визовые специалисты.

За путешественника в визовый центр Франции смогут обращаться его родители, супруги или дети. Документы за несовершеннолетних примут от родителей и опекунов при наличии подтверждения родства и биометрии.

Ранее аналогичные ограничения ввела Италия. Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян исключил полный запрет на визы полный запрет на визыв ЕС для россиян.