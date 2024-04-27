Вице-президент АТОР Мурадян опроверг данные о массовом аннулировании туров на майские праздники в РФ | 360°

Путешествия 27 апреля 2024, 12:03 Вице-президент АТОР Мурадян опроверг данные о массовом аннулировании туров на майские праздники в РФ

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СМИ сообщили о рекордной за последние три года доли аннулирования туров на майские праздники в РФ. С таким выводом не согласился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, рассказало ИА НСН.

По его словам, внутри страны наблюдается огромный спрос — на 10-15% больше, чем в 2023-м.

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«Круизный отдых в этом году вырос на 25%», — добавил эксперт.

Он также отметил, что в длинные выходные россияне отправятся в Краснодарский край, Анапу, Москву, Петербург и Карелию. Среди экзотических направлений популярностью пользуются Мальдивы, Сейшелы и Маврикий.