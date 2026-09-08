Вьетнам обошел ОАЭ по спросу у российских туристов

Турция и Египет, как и прежде, остаются главными направлениями для организованных туристов из России — на них пришлось 88% выездного потока минувшим летом. Однако тройку лидеров замкнул Вьетнам, обогнав по популярности Объединенные Арабские Эмираты, сообщил гендиректор компании Fun&Sun Владимир Рубцов на пресс-конференции РСТ.

Вьетнам, по словам эксперта, полностью заменил ОАЭ на третьей позиции. Рост спроса на это направление достиг 155% за счет расширения перевозки в Дананг.

Рубцов также рассказал, что после мартовских событий глубина бронирования сократилась: только 37% опрошенных оплачивали туры заранее, но уже в мае–июне туристы стали принимать решения за одну-две недели до поездки.

Турция и Египет также продемонстрировали положительную динамику — рост год к году составил 10% и 28% соответственно. Впрочем, максимальные темпы прироста показал Китай благодаря отмене виз и увеличению числа рейсов.

Также среди российских туристов в бархатный сезон популярностью стала пользоваться Танзания.