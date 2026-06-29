В РСТ рассказали о ситуации с туризмом в Крыму на фоне режима ЧС

Туристы продолжают приезжать в Крым, курортный сезон идет, невзирая на введенный режим ЧС и перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Из-за отключений электроэнергии отелям приходится использовать собственные генераторы. При этом проблем с продовольствием на полуострове нет.

«Ситуация в целом сложная, но люди приехали, отдыхают, отели изыскивают возможности для оказания качественных услуг», — заявил директор крымского оператора «Турэтно» Андрей Пылов.

Однако в целом поток снизился. На ближайшие заезды аннулировали 70% туров, отмечается в материале РСТ. Правительство республики обещает нормализовать ситуацию в течение двух-трех недель и заверяет, что режим ЧС никак не повлияет на жизнь обычных граждан.

Ранее Минпросвещения сообщило, что из «Артека» вывезли всех детей.