Из «Артека» вывезли всех детей

Минпросвещения отчиталось, что вывезло всех детей из «Артека»

Мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра «Артек» завершились 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

Лагерь прервал свою работу из-за приостановки летней оздоровительной кампании в Крыму. Часть детей перенаправили в оздоровительные учреждения Краснодарского края, остальные разъехались по домам.

В трех крымских лагерях еще остались дети из разных регионов, их продолжают вывозить.

В Севастополе пришкольные и загородные лагеря работают в обычном режиме.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов выпустил указ о приостановке работы детских оздоровительных и туристических учреждении с 22 июня по 1 сентября. Это сделано в целях обеспечения безопасности.